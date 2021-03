Presedintele american, Joe Biden, a evitat duminica intrebarile jurnalistilor privind eventuala demisie a guvernatorului statului New York Andrew Cuomo, acuzat de hartuire sexuala, in timp ce sefa democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, l-a invitat pe Cuomo sa se reflecteze daca mai este in masura sa ramana in functie, insa fara a merge atat de departe incat sa-i ceara demisia, comenteaza AFP preluat de agerpres.

Afirmatiile lor prudente contrasteaza cu cele ale altor responsabili ai Partidului Democrat, printre care liderul majoritatii democrate din Senat Chuck Schumer,…