Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, a anuntat miercuri ca va iesi din spital in cursul zilei dupa o scurta internare in urma diagnosticarii sale cu COVID-19 in weekend, transmite Reuters. Giuliani, in varsta de 76 de ani, fost primar al New York-ului, conduce eforturile…

- Renumararea voturilor la scrutinul prezidential din SUA in cele mai mari doua comitate din Wisconsin s-a incheiat duminica, confirmand ca presedintele democrat ales Joe Biden l-a invins pe presedintele in exercitiu Donald Trump in acest stat-cheie cu peste de 20.000 de voturi, relateaza Reuters.…

- Joe Biden a sarbatorit deja victoria alaturi de Kamala Harris. Donald Trump ii atrage atenția ca se grabește - nu a fost proclamat oficial invingator in niciun stat. De luni, avocații presedintelui depun plangeri in instanța, reclamand nereguli și fraude la vot.

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…

- Cota lui Trump a scazut dupa cea de-a doua dezbatere cu Biden, ceea ce inseamna ca sansele sale au crescut, in viziunea bookmakerilor, acesta fiind acum creditat cu 34% sanse de victorie, pe langa 32% inainte, in timp ce, in mod logic, Joe Biden a ajuns de la 68% la 66% sanse de castig, conform Mediafax.…

- Prima dezbatere televizata intre presedintele republican Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden inaintea apropiatelor alegeri prezidentiale din SUA a fost urmarita de mai putini telespectatori decat cea din 2016, desfasurata intre cei doi candidati de la acea vreme, Donald Trump si Hillary Clinton,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…