- Presedintele american Joe Biden l-a nominalizat pe avocatul american Mark Brzezinski - fiul unei foste mari personalitati a politicii externe americane, Zbigniew Brzezinski - in postul de ambasador al Statelor Unite in Polonia, in pofida opozitiei Varsoviei in presa poloneza, relateaza AFP. Mark…

- Petrecerea ar urma sa aiba loc in weekend, pe insula Martha’s Vineyard din Massachusetts.Potrivit Axios, citat de HotNews.ro , persoane care sunt la curent cu protocolul ce va fi respectat la petrecere au precizat ca toți invitații trebuie sa fie vaccinați anti-Covid-19 și vor fi testați, deși nu au…

- Presedintele SUA Joe Biden l-a numit marti pe Mark Gitenstein, un colaborator de lunga durata, in functia de ambasador la Uniunea Europeana, in timp ce administratia sa incearca sa consolideze legaturile cu blocul comunitar european, relateaza AFP preluat de agerpres. In timpul administratiei lui…

- Administratia Joseph Biden nu intentioneaza sa reia dialogul pe teme economice cu Guvernul Chinei, continuand suspendarea interactiunilor decisa de fostul presedinte Donald Trump, in timp ce Beijingul denunta campania "sinistra" a Washingtonului de obstructionare a dezvoltarii. Secretarul…

- In orașul Urosevac din Kosovo, in apropierea bazei militare americane Bondsteel, au inceput lucrarile de amenajare a locului pe care va fi amplasata o statuie a președintelui american Joe Biden, informeaza Euractiv . Statuia, care costa 600.000 de euro, va fi ridicata in semn de recunoștința pentru…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat pe democratul Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, ambasador in Israel la doua zile dupa ce un nou guvern a intrat in functie in tara, noteaza AFP. Thomas Nides, care in calitate de inalt responsabil al Departamentului…

