Biden şi-a ”scufundat” campania atacând industria petrolului? ”Ma voi indeparta treptat de industira petroliera, da”, a declarat in mod clar candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba. ”Voi opri, pentru ca industria petroliera polueaza considerabil”, a insistat el, subliniind ca aceasta este necesar sa fie ”inlocuita in timp cu energii regenerabile”. ”Asta e o declaratie e cinste”, i-a replicat Donald Trump, luand ca martori alegatorii mai multe state industriale. ”El distruge industria petroliera. Va veti aminti in Texas,. Va veti aminti in Pennsylvania, in Oklahoma, in Ohio?”, a intrebat el. ”DEZASTRU ECONOMIC” Fostul om de afaceri newyorkez a catalogat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

