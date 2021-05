Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a telefonat luni dupa-amiaza premierului israelian Benjamin Netanyahu si si-a exprimat sprijinul pentru un armistitiu, in conditiile in care luptele dintre Israel si Hamas au intrat in a doua saptamana, relateaza Reuters preluat de agerpres. ”Presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat luni pe omologul sau american Joe Biden ca are ‘„mainile patate cu sange’” din cauza sprijinului acordat Israelului, in contextul raidurilor israeliene din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres . Recep Erdogan a criticat in special…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, i-a sunat, sambata seara, pe Benjamin Netanyahu, premierul in exercitiu al Israelului, si pe Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, in condițiile in care continua ostilitațile militare dintre armata israeliana si organizatii islamiste din Fasia Gaza.

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- O delegatie egipteana care s-a intalnit cu oficiali israelieni pentru medierea negocierii unui incetari a focului nu a ajuns la niciun rezultat pozitiv, a anuntat o sursa de securitate egipteana, citata vineri de DPA. Israelul a refuzat toate initiativele de mediere pentru a se ajunge…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, si-a inceput informarea zilnica de marți cu o declaratie despre situatia tensionata din Orientul Mijlociu, mentionand ca presedintele Joe Biden tocmai a primit o actualizare de la echipa sa de securitate nationala, principalul sau obiectiv fiind dezescaladarea.Psaki…

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri „sprijinul neclintit” al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP, citate de Agerpres.