Doi colaboratori ai lui Joe Biden subliniaza ca democratul nu vrea sa repete greselile lui Donald Trump, care a impus taxe vamale unor produse europene si canadiene in cadrul programului sau ”America Frst”, un lucru care i-a contrariat pe partenerii lor americani. ”Esecul administratiei Trump a fost sa faca pe cavalerul solitar. Iar asta a dat Chinei o portita de scapare”, a declarat un fost oficial de rang inalt din politica externa a administratiei Obama Jeffrey Prescott. Consilierii nu au spus insa daca, in cazul in care va fi ales, Biden ar ridica taxele vamale impuse Chinei de catre Trump.…