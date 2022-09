Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a recunoscut sambata ca poarta negocieri cu Statele Unite pentru un eventual schimb de prizonieri, care ii privește pe traficantul de arme rus Viktor Bout, pe de o parte, și baschetbalista americana Brittney Griner si Paul Whelan, fost puscas marin, pe care Rusia il acuza de spionaj.

- Rusia este pregatita sa discute despre un schimb de detinuti cu Statele Unite, prin intermediul canalelor diplomatice existente, a transmis vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in contextul in care in urma cu o zi sportiva americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la 9 ani de inchisoare,…

- Moscova pune o condiție suplimentara Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a propus sa-l elibereze pe celebrul traficant de arme Viktor Bout in schimbul a doi cetațeni americani - o baschetbalista și un fost pușcaș marin - incarcerați in Rusia. Rusia cere in plus eliberarea unui asasin FSB, Vadim Krasikov,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a afirmat, vineri, ca a avut o discutie telefonica cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, si a insistat ca Kremlinul sa accepte "propunerea substantiala" pe care Washingtonul a facut-o pentru a obtine eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, relateaza…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a discutat vineri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, despre un potential schimb de detinuti intre SUA si Rusia si despre aplicarea acordurilor privind facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina. Antony Blinken a declarat, conform agentiei The…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca intentioneaza sa aiba o conversatie cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in zilele urmatoare, discutia urmand sa se concentreze pe situatia unor cetateni americani aflati in detentie in Rusia. Antony Blinken a afirmat, conform agentiei…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anunțat miercuri ca intenționeaza sa vorbeasca cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma cu mai bine de cinci luni, informeaza CNN și Reuters . Șeful diplomației americane a precizat ca…

- Traficantul Vicktor Bout, ramificatii in Romania. Ea este o vedeta a baschetului profesionist american, acuzata ca avea ulei de hasis in bagaj. El este un celebru traficant de arme rus, cunoscut sub numele de „Negustorul Mortii", care ispaseste o pedeapsa de 25 de ani inchisoare in SUA, pentru ca a…