Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Barack Obama a oferit sprijin public președintelui Joe Biden dupa o prestație dura la dezbaterea de joi, care i-a determinat pe unii democrați sa se intrebe daca președintele in exercițiu are ce-i trebuie pentru a-l invinge pe Donald Trump.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a bucurat de un pui de somn in loc sa urmareasca dezbaterea dintre actualul președintele american Joe Biden și contracandidatul Donald Trump, conform Politico.

- Joe Biden nu a fost in cea mai buna forma in cursul dezbaterii de joi seara in fata lui Donald Trump. Președintele SUA, care are 81 de ani, s-a prezentat la dezbatere cu vocea mai ragusita ca de obicei, cu o privire putin pierduta uneori si a avut de mai multe ori dificultati de exprimare. {{754644}}Surse…

- Donald Trump, care a convocat pentru vineri o conferinta de presa la Trump Tower pentru a vorbi despre condamnarea sa din ajun, si-a repetat teza sustinuta pe tot parcursul procesului ca este un demers politizat, un proces care i s-a intentat pe nedrept, si si-a transformat rapid pledoaria intr-un discurs…

- Donald Trump l-a calificat din nou pe Joe Biden drept un "escroc", sambata, in Texas, in fata unor sustinatori a armelor, la fel cum actualul presedinte l-a catalogat pe rivalul sau republican drept "dezechilibrat", din Georgia, unde face campanie in randul alegatorilor afro-americani, relateaza AFP.…

- Statul american Arizona a inculpat 18 persoane in dosarul privind incercarile lui Donald Trump, pe atunci președinte, de a rasturna rezulatul alegerilor prezidențiale din 2020, caștigate de Joe Biden, a declarat, miercuri, procurorul general al administrației acestui stat. Printre persoanele inculpate,…

- Donald Trump, a anuntat o suma de doua ori mai mare: peste 50,5 milioane de dolari, stransi in cadrul serii de donatii organizate la Palm Beach, nu departe de Mar-a-Lago, resedinta de lux a candidatului republican.Este o suma care o face pe cea stransa de Joe Biden la New York sa para "fara speranta"…

- Curtea Suprema din Florida a autorizat luni, 1 aprilie, intrarea in vigoare, peste o luna, a unei legi semnate de guvernatorul republican al statului, Ron DeSantis, care interzice avortul dupa sase saptamani de sarcina, relateaza AFP, citata de News.ro.Cu toate acestea, intr-o hotarare separata, cea…