Biden sau Trump? Cinci state vor stabili președintele SUA pentru următorii patru ani Ne apropiem de trecerea a 24 de ore de la finalul votului in Statele Unite ale Americii, dar nu avem inca un caștigator al actualelor alegeri prezidențiale . Acum, victoria lui Joe Biden sau Donald Trump depinde de rezultatul alegerilor din cinci state americane. Conform numaratorii parțiale de pana acum, centralizate de CNN, Biden conduce cu voturile a 253 de electori, iar Trump are 2013. Nevada (6 electori), Arizona (11 electori), Pennsylvania (20 electori), North Carolina (15 electori) și Georgie (16 electori) nu au numarat inca suficiente voturi astfel incat sa poata fi dat un caștigator.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

