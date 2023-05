Presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy a apreciat, intr-o alocutiune, ca acest compromis bugetar, despre care nu a oferit detalii, este ”intru totul demn de poporul american”. The White House and Republican negotiators reached a tentative deal late Saturday to raise the US debt ceiling and avert a default that threatened to send tremors through the global economy — Bloomberg (@business) Liderul conservator s-a felicitat cu privire la ”reduceri istorice” ale cheltuielilor publice pe care acordul le prevede, in opinia sa, principala revendicare a republicanilor. ”Acest acord este un…