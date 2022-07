Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anuntat, vineri, ca isi deschide spatiul aerian pentru "toti transportatorii”, intr-un aparent gest de bunavointa fata de Israel, relateaza AFP preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele SUA, Joe Biden, a plecat intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta, iar prețurile…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, la sosirea sa in Israel, ca SUA si statul evreu isi vor "intari si mai mult legaturile", evocand in special un parteneriat intre "sistemele de aparare cele mai sofisticate din lume", relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Casa Alba a creat surprindere miercuri anuntand ca, din cauza coronavirusului, presedintele Joe Biden va "minimiza contactele" pe parcursul vizitei sale in Israel si in Arabia Saudita, unde va avea intre altele o intalnire controversata cu printul mostenitor Mohammed Bin Salman, relateaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden va calatori luna viitoare in Arabia Saudita si Israel, iar Casa Alba intentioneaza sa anunte calatoria in aceasta saptamana, potrivit unor surse, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden a discutat vineri cu regele Iordaniei, Abdallah al II-lea, aflat in vizita la Washington, despre "mecanisme" pentru a limita violenta in Israel si in Cisiordania, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ceh Milos Zeman și-a dat aprobarea oficiala pentru 103 cetațeni cehi care doresc sa se inroleze in forțele armate ucrainene, a declarat miercuri un purtator de cuvant, adaugand ca premierul Petr Fiala trebuie sa cosemneze aceasta decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american Joe Biden a calificat marti dreapta americana adepta a ideilor fostului presedinte american Donald Trump drept "organizatia politica cea mai extrema" din istoria recenta si de asemenea a calificat drept "extrem" programul sau economic, informeaza AFP. Fii la curent cu…