Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, a declarat joi ca armele pentru care Statele Unite si-au dat acordul de a fi folosite de Ucraina pe teritoriul Rusiei nu vor fi utilizate pentru a lovi Moscova sau Kremlinul, conform unui extras dintr-un interviu publicat joi de postul de televiziune ABC, preluat de…

- Un purtator de cuvant al guvernului german a declarat vineri ca Berlinul va urma exemplul Statelor Unite, permițand Ucrainei sa iși foloseasca armele pentru a viza obiective militare legitime din interiorul Rusiei, scrie Reuters. Berlinul a fost reticent in a permite ca armele sale sa fie folosite pentru…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Rusia sarbatorește cu mare fast Ziua Victoriei, veșnica sarbatoare in care germanilor li se aduce aminte cine i-a invins pe 9 mai 1945. Vladimir Putin a decis sa scoata la parada inclusiv armele nucleare și ii are alaturi drept invitați de seama pe liderii din Cuba, Laos și Guineea Bissau. In Europa,…

- Kremlinul a calificat drept o „escaladare directa” a conflictului, declarația ministrului britanic de externe David Cameron, potrivit caruia Ucraina ar putea folosi arme primite de la Londra impotriva unor ținte din interiorul Rusiei, daca dorește, scrie Reuters. David Cameron a promis joi un ajutor…

- SUA ii avertizeaza pe aliați ca Beijingul și-a intensificat sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informații geospațiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.„Pe fondul semnelor de integrare militara intre cele doua țari, China a furnizat Rusiei imagini…

- Rusia nu are planuri in privinta niciunei tari NATO si nu va ataca Polonia, statele baltice sau Cehia, dar daca Occidentul va furniza avioane de lupta F-16 Ucrainei, atunci acestea vor fi doborate de fortele rusesti, a declarat miercuri seara Vladimir Putin, relateaza Reuters. Russia has no designs…

- Kremlinul a difuzat duminica imagini cu președintele rus Vladimir Putin participand la un priveghi in memoria celor uciși in atacul de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova. Fara a se precizat locul in care se afla, inregistrarea video difuzata de Kremlin il arata pe liderul rus aprinzand…