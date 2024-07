Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei vine cu vești bune pentru economie și anunța reducerea dobanzii cheie la 6,75% pe an. Aceasta decizie este așteptata sa fie urmata de scaderi similare ale dobanzilor practicate de banci, aducand beneficii pentru consumatori și mediul de afaceri. BNR a anunțat, vineri, ca a…

- Mai sunt 29 de zile pana la debutul festivalului Rockstadt 2024, ce va avea loc la Rașnov. Festivalul va avea cateva momente unice, conform organizatorilor. Acestea sunt: BEHEMOTH – Show aniversar CATTLE DECAPITATION – Show exclusiv, singurul din Europa (trupa vine special din America pentru acest…

- Ionel Nițu, finul lui Florian Coldea, a lucrat in Serviciul Roman de Informații și a condus, pana in decembrie 2012, Departamentul Central de Analiza Sursa articolului: Culisele Statului Paralel. Finul lui Coldea, rol-cheie in sistem. Cine este Ionel Nițu Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In urma cu o zi, Nicolae Robu prezenta, din punctul sau de vedere, o serie de motive care au stat la baza unei noi infrangeri in fața lui Dominic Fritz. Printre altele, acesta spunea ca alaturarea cu PSD a fost in dezavantajul sau. A ținut insa sa revina cu o precizare.

- Horoscopul zilei de duminica, 9 iunie 2024, ne transmite ca nativii din zodia Capricorn iși fac planuri pe termen lung, in timp ce nativii din zodia Leu se concentreaza pe oportunitați de moment. Este o perioada ideala sa va dedicati mai mult timp si sa va bucurati de timpul petrecut cu cei dragi. Horoscop…

- Kate Middleton și Prințul Harry ar avea o relație foarte apropiata, una pe care nu mulți oameni o ințeleg, spune o sursa regala. Prințesa de Walles i-a fost aproape in momente dificile, in trecut. Ce relație are Kate Middleton cu Prințul Harry Kate Middleton și Ducele de Sussex sunt de multa vreme prieteni…

- Investițiile in infrastructura iau amploare in Romania. Nu vorbim doar de bani alocați pentru drumuri, ci și pentru cai ferate, transport naval, respectiv aeroporturi. Perspectivele țarii noastre in materie de transporturi au fost dezbatute in cadrul unei

- A mai ramas o luna pana la alegerile pentru Parlamentul European. Ba chiar mai puțin, daca avem in vedere ca Țarile de Jos vor da startul pe 6 iunie. In Irlanda, votul va avea luc pe 7 iunie, in timp ce majoritatea tarilor membre, inclusiv Romania, organizeaza scrutinul in 9 iunie. Una dintre mizele…