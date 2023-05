Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba i-a invitat pe liderii companiilor foarte avansate in domeniul inteligenței artificiale – Google, Microsoft, OpenAI și Anthropic – sa vina joi pentru o „discuție” despre riscurile acestei tehnologii, cu mai mulți membri ai guvernului, printre care vicepreședintele Kamala Harris. „Scopul nostru…

- Omul supranumit „the Godfather of A.I” și-a dat demisia de la Google și avertizeaza ca sistemele de inteligența artificiala pot deveni periculoase daca ajung in mainile unor oameni cu intenții rele. El spune ca regreta ca a lucrat la o parte dintre aceste lucruri și ca il sperie unele dezvoltari legate…

- Geoffrey Hinton, un mare cercetator supranumit „nașul inteligenței artificiale”, a demisionat de la Google și a avertizat ca tehnologiile noi din domeniul inteligenței artificiale vor deveni periculoase.

- Patru experti in inteligenta artificiala si-au exprimat ingrijorarea, dupa ce munca lor a fost mentionata intr-o scrisoare deschisa, semnata de Elon Musk si alte personalitati, care cer o pauza urgenta a cercetarilor in acest domeniu, din cauza riscurilor pentru umanitate pe care le implica, transmite…

- Elon Musk și un grup de experți in inteligența artificiala și directori din industrie au cerut o pauza de șase luni, intr-o scrisoare deschisa, invocand potențialele riscuri pentru societate și umanitate, noteaza Reuters.Scrisoarea, emisa de organizația non-profit Future of Life Institute și semnata…

- Dupa o cursa nebuna in care Microsoft a lansat o noua versiune a chat GPT, Google și-a deschis rivalul Bard pentru public, europenii, prinși cu garda jos, au puține opțiuni in domeniul inteligenței artificiale specializate. Ca și in cazul motoarelor de cautare, Europa a ratat primul tren al inteligenței…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim…

- Succesul ChatGPT a starnit ingrijorare in randul inginerilor sefi de la Google.Astfel, Alphabet Inc se pregateste sa lanseze in saptamanile ce vor urma serviciul de inteligenta artificiala conversationala denumit Bard. Google Bard va raspunde mai rapid cerintelor utilizatorilor si va replica natural,…