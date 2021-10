Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatori straini - complet vaccinati - pot intra din nou in Statele Unite - incepand de la 8 noiembrie -, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza AFP, citat de news.ro

- Costurile energiei cresc la nivel global, in unele cazuri ducand la deficite ale ofertei in economii mari precum China si India. In Statele Unite, costul mediu cu care este comercializat un galon de benzina se afla la cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, fiind asteptata si cresteres carburantilor…

- Malaezia ridica restricțiile pentru calatoriile interne și internaționale pentru locuitorii vaccinati anti-Covid cu schema completa. Țara se apropie de obiectivul de imunizare a 90% din populatia adulta, informeaza Reuters.

- Novavax a trimis cu prioritate cererile pentru autorizarea vaccinului sau catre autoritatile de reglementare din tarile cu venituri mici si medii, dupa ce a ramas in urma cu autorizarea in SUA si Europa, țari ce si-au vaccinat deja o mare parte din populație, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro…

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…

- ​Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet împotriva Covid-19, în cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre în tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite…

- Casa Alba doreste sa redeschida calatoriile, ceea ce ar stimula afacerile pentru industria aeriana si turistica, dar nu este pregatita sa ridice imediat restrictiile din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 si a prevalentei variantei Delta, care este extrem de transmisibila, a declarat oficialul.…