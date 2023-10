Biden reiterează susţinerea Ucrainei de către SUA, după ce Congresul evită un ”shutdown” Sefu statului american indeamna Congresul sa finanteze in mod separat asistenta acordata Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei, dupa scoaterea ajutoarelor americane destinate Kievului dintr-un compromis temporar. ”In pofida faptului ca speakerul (presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy) si marea majoritate a Congresului au sustinut constant Ucraina, acest nou acord nu prevede noi finantari in continuarea acestui sprijin. Nu putem, in niciun caz, sa permitem ca sustinerea americana a Ucrainei sa fie intrerupta”, a subliniat el. Biden a salutat eforturi ale celor doua partide de a tine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

