- „Nu retractez nimic”, a spus președintele Biden, luni, la Casa Alba, subliniind ca nu se referea la o schimbare de regim politic la Moscova, ci ca iși exprima o opinie bazata pe emoțiile sale din acea zi. „Exprimam indignarea morala pe care am simțit-o fața de modul in care se comporta Putin și acțiunile…

