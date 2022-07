Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joseph Biden, a pledat joi, la Ierusalim, pentru continuarea eforturilor diplomatice internationale pe tema programului nuclear iranian, dar a reafirmat angajamentul SUA pentru apararea Israelului si pentru aprofundarea integrarii a

- Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat, relateaza Reuters. „Declaratia de la Ierusalim”, prezentata media inaintea…

- Președintele american Joe Biden a sosit miercuri (13 iulie) in Israel, venind ca la un vechi prieten, in prima etapa a unei calatorii cu mize mari, dominata de eforturile de a-l apropia de Arabia Saudita și de a convinge aliații Washingtonului din Golf sa pompeze și mai mult petrol. Ajuns cu Air Force…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi Israelul, reprosandu-i, intr-un discurs prin videoconferinta in fata studentilor Universitatii ebraice din Ierusalim, ca nu a impus sanctiuni impotriva Rusiei, transmite AFP.

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a anuntat, joi seara, asistenta militara suplimentara in valoare de 100 de milioane de dolari pentru armata ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa doua zile de proteste soldate cu noua morți și peste 225 de raniți, președintele Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a anunțat miercuri ca va renunța la majoritatea puterilor sale executive și va numi rapid un nou guvern, dupa ce banca centrala a avertizat ca economia insulei cu 22 de milioane de locuitori…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut marti Congresului de la Washington sa aprobe rapid fondurile suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru asistenta destinata Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, se va concentra, in urmatoarele saptamini, pe teme de politica interna, pe fondul presiunilor politicienilor din Partidul Democrat, care sint preocupati de scaderea popularitatii inaintea scrutinului legislativ partial din noiembrie, informeaza site-ul Politico.com. "S-ar…