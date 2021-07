Casa Alba promite sa celebreze ziua independenței SUA cu mare pompa, cu o recepție la care sunt invitate 1000 de persoane. Cu toate acestea, in alte parți, artificiile și paradele au fost anulate in mai multe orașe. De exemplu, in Miami, Florida, pentru a evita adunarile prea mari. Trebuie spus ca obiectivele administrației Biden in ceea […] The post Biden rateaza vaccinarea americanilor de Ziua Naționala first appeared on Ziarul National .