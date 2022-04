Stiri pe aceeasi tema

- SUA, nou pachet de asistența pentru securitatea Ucrainei: Joe Biden anunța sprijin in valoare de 800 de milioane de dolari SUA, nou pachet de asistența pentru securitatea Ucrainei: Joe Biden anunța sprijin in valoare de 800 de milioane de dolari Președintele american Joe Biden a anunțat joi, in cadrul…

- ”Noi credem ca am impus sanctiunile majore, insa atentia noastra in zilele urmatoare se va concentra asupra evaziunii, adica riscului ca Rusia sa ocoleasca masurile impuse de catre Statele Unite”, anunta, intr-un colocviu, consilierul in probleme de securtate nationala al Casei Albe Jake Sullivan. ”Vom…

- Presedintele american Joe Biden l-a anuntat miercuri pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ca Statele Unite acorda Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 800 de milioane de dolari - constand in echipament greu -, anunta Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest nou ajutor militar…

- Principalii importatori chinezi de gaz natural lichefiat (GNL) cauta sa achiziționeze transporturile din Rusia, care au fost evitate de piața, din cauza invadarii Ucrainei, pentru a profita de prețurile reduse, transmite Bloomberg. Companiile de stat chineze precum Sinopec și PetroChina sunt in discuții…

- Noul buget american, adoptat de catre senatorii democrati si republicani joi seara (ora locala), include o parte economica si umanitara, dar si armament si munitie destinate Kievului. Textul a fost adoptat cu o zi inainte de catre Camera Reprezentantilor si urmeaza sa fie promulat de catre presedintele…

- Joe Biden solicita Congresului SUA peste 32 miliarde de dolari pentru a oferi ajutor umanitar si militar Ucrainei si pentru finanțarea noii strategii anti-COVID. Casa Alba descrie aceste nevoi drept "urgente si imediate".

- Statele Unite si Uniunea Europeana au depus eforturi in aceste zile pentru a detensiona situatia din Ucraina, pe fondul unei prezente miltiare ruse sporite la granitele Kievului. Astazi este termenul avansat de o serie de servicii secrete occidentale ca o potentiala zi de interventie militara a Moscovei.…

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un decret privind confiscarea sumei de sapte miliarde de dolari din rezervele Bancii centrale afgane depuse in Statele Unite, din care rezerva jumatate jumatate victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 si jumatate ajutarii umanitare a Afganistanului,…