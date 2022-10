Stiri pe aceeasi tema

Rusia va cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema scurgerilor de gaze detectate din gazoductele Nord Stream 1 si 2, dupa ce i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa spuna daca Statele Unite sunt la originea acestui ''sabotaj'', a anuntat miercuri MAE rus, potrivit AFP, anunța…

Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri seara, in Statele Unite, ca se pregatesc noi sanctiuni pentru Rusia, dar este "inoportun" ca acestea sa fie discutate in faza de pregatire, pentru ca toate statele membre trebuie sa fie de acord cu ele, relateaza agerpres.

Președintele american Joe Biden va numi un ambasador pentru zona Arctica, o premiera pentru Statele Unite in contextul tentativelor rusești de a-și extinde influența in regiune.

Audi of America, Kia si Porsche avertizeaza ca cumparatorii vehiculelor sale electrice din Statele Unite vor pierde accesul la credite fiscale federale de pana la 7.500 de dolari odata ce presedintele Joe Biden va semna legea pentru clima si sanatate, de 430 de miliarde de dolari, transmite Reuters.…

Presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, va fi prezent in septembrie la Adunarea Generala a ONU de la New York, desi figureaza pe lista oficialilor iranieni sanctionati de Statele Unite, a anuntat marti un purtator de cuvant al guvernului de la Teheran, conform AFP.

Presedintele SUA, Joe Biden, si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat, relateaza Reuters.

Statele Unite vor utiliza forta militara impotriva Iranului doar "in ultima instanta", pentru a evita dotarea cu arme nucleare, a afirmat presedintele Joseph Biden intr-un interviu acordat postului israelian Channel 12, conform cotidianului The Times of Israel.