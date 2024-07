Stiri pe aceeasi tema

- Daca reuseste, nu inseamna ca va fi salvat, dar daca esueaza, candidatura sa pentru un al doilea mandat va atarna de un fir de ata: Joe Biden acorda vineri un interviu considerat cu risc foarte ridicat, chiar daca este inregistrat, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Președintele SUA Joe Biden a fost examinat de medicul sau in zilele de dupa dezbaterea prezidențiala CNN de saptamana trecuta, a declarat Casa Alba pentru CNN, in ciuda faptului ca secretarul de presa al Casei Albe a declarat miercuri ca președintele nu a avut niciun examen medical de la controlul sau…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca a vazut fragmente din dezbaterea televizata dintre presedintele in exercitiu american, Joe Biden, si candidatul republican Donald Trump, dar ca preferinta sa pentru Biden ca viitor presedinte al SUA a ramas neschimbata, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden va acorda vineri primul sau interviu de la dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, in care performanța sa a fost in mare parte considerata dezastruoasa, a anunțat marți ABC News, citat de Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden se reuneste duminica cu familia sa la resedinta din Camp David pentru a discuta despre campania electorala pentru alegerile din SUA, relateaza NBC, citand cinci surse care cunosc subiectul.

- Președintele american in exercițiu Joe Biden si-a reluat vineri campania electorala, cu sarcina dificila de a indrepta situatia, dupa o dezbatere prezidențiala care s-a intors, cel puțin ca forma, in...

- Joe Biden nu a fost in cea mai buna forma in cursul dezbaterii de joi seara in fata lui Donald Trump. Președintele SUA, care are 81 de ani, s-a prezentat la dezbatere cu vocea mai ragusita ca de obicei, cu o privire putin pierduta uneori si a avut de mai multe ori dificultati de exprimare.