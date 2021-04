Biden, primul discurs în Congres: alertă maximă la Capitoliu Președintele Joe Biden va rosti astazi primul discurs in fata camerelor reunite ale unui Congres in stare de alerta maxima, cu amintiri proaspete despre atacul mortal din 6 ianuarie asupra cladirii legislativului de catre susținatorii predecesorului sau, Donald Trump. Discursul a fost desemnat oficial „Eveniment national special” si a carui desfasurare va fi supervizata de […] The post Biden, primul discurs in Congres: alerta maxima la Capitoliu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

