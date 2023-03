Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a fost primit vineri ca un „mare prieten” in Canada in prima sa vizita oficiala in aceasta tara, care a dus la un acord privind imigratia ilegala, un subiect delicat in prezent intre cei doi vecini si aliati.

- Presedintele american Joe Biden a sosit joi in Canada pentru o vizita care se anunta foarte cordiala, dar in care nu vor fi ocolite subiecte delicate, precum comertul, imigratia, cooperarea militara sau situatia din Haiti, informeaza AFP, citat de Agerpres.Joe Biden a fost primit impreuna cu sotia…

- Presedintele american, Joe Biden, va merge pe 23 si 24 martie in Canada pentru a se intalni cu prim-ministrul Justin Trudeau la Ottawa si a se adresa parlamentului canadian, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP.

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden vine pentru a doua oara in mai puțin de un an in Polonia. Liderul de la Casa Alba a ajuns aseara tarziu in țara,…

- Anul viitor vor avea loc noile alegeri prezidențiale in Statele Unite ale Americii, iar actualul președinte, Joe Biden, și-a anunțat intenția de a candida pentru un al doilea mandat. Așa cum este practica la Casa Alba, președintele a fost supus zilele acestea unui riguros examen medical, avand in vedere…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca va discuta cu Volodimir Zelenski in privinta suplimentarii ajutorului pentru Ucraina. Acesta a cerut si avioane de lupta F 16 si rachete cu raza lunga de actiune.