- Președintele SUA, Joe Biden, a reiterat duminica condamnarea tentativei de asasinat impotriva lui Donald Trump și a exprimat satisfacția sa ca acesta se recupereaza dupa atacul armat, conform Reuters. Intr-o declarație succinta la Casa Alba, Biden a anunțat ca va vorbi din nou catre poporul american…

- Președintele american Joe Biden a facut declarații duminica, 14 iulie, in legatura cu tentativa de asasinat asupra contracandidatului sau republican Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a afirmat in cadrul conferinței de presa ca a avut o conversație „scurta, dar buna" cu Trump, conform CNN.

- Președintele american Joe Biden a susținut, duminica, o declarație de la Casa Alba in legatura cu tentativa de asasinat la adresa contracandidatului sau republican la președinție, Donald Trump, relateaza...

- Presedintele roman Klaus Iohannis se declara ingrozit de atacul asupra fostului presedinte american Donald Trump, considerand ca violenta si agresiunea nu sunt atributele niciunei democratii, transmite news.ro.„Sunt ingrozit de atacul asupra fostului presedinte Trump la mitingul sau de campanie. Ii…

- Președintele SUA face un apel la incetarea violenței și cere reacții internaționale Președintele american Joe Biden a cerut incetarea violenței politice, dupa ce republicanul Donald Trump a fost impușcat in urechea dreapta, in timpul unui miting de sambata, iar campania lui Biden a suspendat orice comunicare…

- Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump il ingrijoreaza foarte tare si pe Joe Biden. „Nu este loc in Statele Unite pentru asemenea acte de violența”, a reactionat Biden imediat dupa ce a auzit de episodul prin care a trecut rivalul sau pentru fotoliul de la Casa Alba. Biden a vorbit cu Trump la…

