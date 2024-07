Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a susținut, duminica, o declarație de la Casa Alba in legatura cu tentativa de asasinat la adresa contracandidatului sau republican la președinție, Donald Trump, relateaza CNN.

- Președintele american Joe Biden a facut declarații duminica, 14 iulie, in legatura cu tentativa de asasinat asupra contracandidatului sau republican Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a afirmat in cadrul conferinței de presa ca a avut o conversație „scurta, dar buna" cu Trump, conform CNN.

- Donald Trump a transmis a doua declarație dupa tentativa de asasinat de sambata, din Pennsylvania. In mesaj, fostul președinte republican a spus ca așteapta cu nerabdare sa vorbeasca la Wisconsin, unde in aceasta saptamana va avea loc Convenția Naționala a Republicanilor, relateaza The Guardian.Momentul…

- Presedintele roman Klaus Iohannis se declara ingrozit de atacul asupra fostului presedinte american Donald Trump, considerand ca violenta si agresiunea nu sunt atributele niciunei democratii, transmite news.ro.„Sunt ingrozit de atacul asupra fostului presedinte Trump la mitingul sau de campanie. Ii…

- Președintele SUA face un apel la incetarea violenței și cere reacții internaționale Președintele american Joe Biden a cerut incetarea violenței politice, dupa ce republicanul Donald Trump a fost impușcat in urechea dreapta, in timpul unui miting de sambata, iar campania lui Biden a suspendat orice comunicare…

- Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump il ingrijoreaza foarte tare si pe Joe Biden. „Nu este loc in Statele Unite pentru asemenea acte de violența”, a reactionat Biden imediat dupa ce a auzit de episodul prin care a trecut rivalul sau pentru fotoliul de la Casa Alba. Biden a vorbit cu Trump la…

- Un miting pro-palestinian și impotriva politicii duse de Joe Biden in privința conflictului din Fașia Gaza a avut loc sambata la Washington, in apropierea Casei Albe, unde mii de manifestanti furioși au descris atitudinea liderului american ca fiind prea concilianta fata de Israel, relateaza AFP, preluata…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri ca este "periculos" si "iresponsabil" din partea lui Donald Trump sa sustina ca procesul sau penal de la New York in care a fost gasit vinovat in ajun a fost unul "trucat", relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."E periculos, e iresponsabil ca…