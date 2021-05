Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmandu-și promisiunea de ajutor, dar ramanand evaziv asupra datelor. „Toate țarile lumii se uita la noi”, a spus el in timpul unei discuții cu guvernatorii statelor.…

- Presedintele american Joe Biden a optat pentru Rahm Emanuel pentru functia de ambasador al SUA la Tokyo, a anuntat marti Financial Times, care citeaza opt persoane apropiate discutiilor de la Casa Alba privind numirile in diferite posturi diplomatice.

- Șapte persoane au murit, duminica, dupa ce un individ a deschis focul in timpul unei petreceri aniversare in statul american Colorado, potrivit The Guardian. Politia din Colorado Springs a primit dimineata un apel de urgenta dintr-un parc de rulote, unde a gasit sase adulti ucisi de gloante si un barbat…

- Joe Biden a pledat din nou vineri în favoarea planurilor sale gigantice de investiții pentru creșterea ocuparii forței de munca în Statele Unite, euforia așteptata neavând loc în aprilie, în ciuda redresarii economiei, potrivit AFP.Doar 266.000 de locuri de munca…

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa propuna miercuri Congresului un plan in valoare de 45 de miliarde de dolari destinat furnizarii de mese gratuite pentru milioane de copii din familiile defavorizate, ceea ce va extinde si mai mult masurile anti-saracie adoptate in urma pandemiei de COVID-19, transmite…

- Presedintele american Joe Biden a prezentat joi, in cadrul summitului international privind clima organizat online de SUA, un obiectiv ambitios al Washingtonului privind reducerea emisiilor poluante, practic dublu fata de cel precedent, relateaza AFP. Astfel, potrivit lui Biden, SUA vizeaza o diminuare…

- "Vom face 200 de milioane de vaccinuri in primele 100 de zile de mandat'', a declarat presedintele democrat in prima sa conferinta de presa. Pe 18 martie, el anunțase ca obiectivul a 100 de milioane de vaccinari in primele 100 de zile ale mandatului sau va fi atins in cea de-a 58-a zi de mandat, noteaza…

- Deputatul Bogdan Hutuca lucreaza la un proiect care reglementarea tranzactiilor cu criptomonede Parlamentul Romaniei va adopta in curand transpunerea unei directive europene ce priveste combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, iar noutatea pentru legislatia romaneasca este ca pentru prima…