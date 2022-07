Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a spus vineri ca este posibil ca autoritațile unor state sa incerce sa aresteze femeile care merg sa faca avort in alt stat unde lucru acesta este permis, dupa ce Curtea Suprema a anulat dreptul constituțional la astfel de proceduri la nivel național, relateaza Reuters.

- Președintele Joe Biden a prezis vineri ca unele state americane vor incerca sa aresteze femeile care traverseaza granițele statului pentru a face avorturi, dupa ce Curtea Suprema a anulat dreptul constituțional la aceste proceduri la nivel național. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gabriela Firea a vorbit in aceasta dimineața despre interzicerea avortului, un subiect extrem de dezbatut in ultima perioada, dupa ce Curtea Suprema din SUA a anulat hotararea Roe v. Wade, care le oferea femeilor dreptul la avort. Astfel, milioane de femei vor fi condamnate sa apeleze la metode ilegale…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat miercuri un apel in favoarea dreptului la avort, in momentul in care Curtea Suprema a Statelor Unite pare pregatita sa revina asupra acestui drept la nivel federal.

- Presedintele Joe Biden a facut apel marti la americani sa voteze la legislativele din toamna in asa fel incat sa apere dreptul "fundamental" la avort, daca acesta va fi pus sub semnul intrebarii de Curtea Suprema a SUA, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

