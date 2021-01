Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani și jumatate de criza in relațiile țarilor din Golf, Arabia Saudita a anunțat marți restabilirea relațiilor diplomatice intre Qatar și țarile care l-au boicotat pana acum sub acuzația ca alimenteaza tulburarile din regiune. Cele patru țari arabe care au boicotat Qatarul–Arabia Saudita,…

- In cadrul discutiilor privind disputa dintre Qatar si vecinii sai s-a reusit obtinerea de progrese semnificative, un acord ce va pune capat acestei crize urmand sa fie semnat marti in Arabia Saudita, a anuntat luni un oficial american sub protectia anonimatului, informeaza AFP. "Am realizat…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a declansat procesul destinat producerii de uraniu imbogatit la 20% in uzina subterana de la Fordo, ceea ce inseamna o noua incalcare a acordului nuclear semnat in 2015, transmite AFP. 'Directorul general Rafael Mariano…

- Guvernul german a aprobat in 2020 exporturi de arme in valoare de peste un miliard de euro in tari implicate in conflictele din Yemen si Libia, informeaza duminica DPA. Numai pentru Egipt fusesera aprobate pana la 17 decembrie exporturi de arme si echipamente militare in valoare de 752 milioane de euro…

- ​Doi fosti lideri mondiali ai tenisului, Roger Federer, a carui participare la Australian Open este incerta, si Serena Williams, care va încerca sa câstige la Melbourne al 24-lea sau turneu de Grand Slam, ceea ce ar fi un record, se afla pe lista participantilor dezvaluita joi de organizatorii…

- Statele Unite urmeaza sa sanctioneze saptamana viitoare oficiali iranieni cu privire la implicarea acestora in reprimarea violenta a unor manifestatii antiguvernamentale anul trecut in Iran, declara surse ”informate” pentru Reuters, potrivit news.ro.Anuntarea sanctiunilor ar urma sa coincida…

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul democratilor la Casa Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile…

- Romania este cea mai bine pregatita tara de pe lista statelor europene care sunt in curs de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi am avut o serie de intalniri importante, am avut o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei…