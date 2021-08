Biden prelungește suspendarea rambursărilor împrumuturilor studențești Administrația Biden a anunțat vineri într-un comunicat de presa ca va prelungi cu patru luni, pâna la 30 ianuarie 2022, termenul pentru rambursarea împrumuturilor studențești, pentru a ține seama de dificultațile financiare legate de pandemia Covid-19, potrivit AFP.



Ministerul Educației spune ca acesta este &"un termen limita final&" și spera ca noul program &"va permite împrumutaților sa programeze reluarea rambursarilor și sa reduca riscul de neplata&".



Suspendarea rambursarilor împrumuturilor studențești a fost una dintre componentele unui plan de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet impotriva Covid-19, in cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre in tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite Reuters,…

- Beijingul a anuntat vineri sanctiuni împotriva a sapte entitati si cetateni americani în raspuns la un avertisment american cu privire la deteriorarea libertatilor în Hong Kong, masura anuntata cu câteva zile înainte de vizita unui înalt oficial al administratiei…

- Compania Facebook a transmis, in replica la afirmatia presedintelui Joe Biden ca platformele social media „ucid oamenii” cu dezinformarea, ca a fost mai eficienta decat Guvernul in promovarea vaccinarii anti-Covid. Intrebat, vineri, la Casa Alba, de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook”…

- Uniunea Europeana a prezentat, vineri, Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) un plan prin care sa fie crescuta productia si distributia de vaccinuri anti-COVID-19, in special pentru tarile in curs de dezvoltare. Planul Uniunii nu ia in calcul suspendarea brevetelor pentru vaccinurile impotriva COVID-19,…

- Uniunea Europeana a prezentat, vineri, Organizației Mondiale a Comerțului un plan prin care sa fie crescuta producția și distribuția de vaccinuri anti-COVID-19, in special in statele in curs de dezvoltare. Planul reprezinta o contrapropunere la suspendarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru…

- In epoca Biden, Statele Unite par ca iși doresc sa repare cat mai rapid relațiile cu Europa, racite in perioada fostului președinte Trump, un adversar deschis al cooperarii intre UE și SUA și care a tratat relațiile cu partenerii mai degraba in logica competiției decat in cea a cooperarii. „Noua administrație…

- In epoca Biden, Statele Unite par ca iși doresc sa repare cat mai rapid relațiile cu Europa racite in perioada fostului președinte Trump, un adversar deschis al cooperarii intre UE și SUA și care a tratat relațiile cu partenerii mai degraba in logica competiției decat in cea a cooperarii. „Noua administrație…

- De ce are dreptate Joe Biden, atunci cand cere suspendarea sau renunțarea temporara la patentele (proprietatea industriala exclusiva) „asupra tehnologiei producerii poțiunii aproape-magice anti-molima mileniului…,”, adica vaccinul anti-Covid. Avocatul Gheorghe Piperea a oferit o explicație. „Banii alocați…