Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- Convorbirea telefonica Joe Biden – Vladimir Putin s-a incheiat dupa o ora și doua minute, a anunțat un oficial al Casei Albe, citat de CNN. Convorbirea a avut loc pe fondul avertismentelor lansate de SUA inca de vineri ca Rusia ar putea invada Ucraina saptamana viitoare. Tot sambata, Putin a discutat…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Intrevederea de la Kremlin, dintre președinții Vladimir Putin și Emmanuel Macron a inceput, luni dupa-amiaza, cu discuții dintre cei doi lideri, de la care se așteapta detensionarea situației de la granița cu Ucraina. Președintele francez i-a spus omologului rus ca vrea sa evite razboiul și sa construiasca…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…

- Președintele SUA Joe Biden va avea, joi, consultari in sistem de videoconferința, cu președintele Klaus Iohannis și cu liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9. Temele discuțiilor sunt convorbirea pe care Biden a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și temerile…