Președintele american Joe Biden &"planifica&" sa se întâlneasca cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, în timpul summitului internațional COP26 privind schimbarile climatice de saptamâna viitoare, a declarat miercuri consilierul sau pentru securitate naționala, Jake Sullivan, la bordul Air Force One.

&"Planuiesc sa ma întâlnesc cu președintele Turciei la Glasgow&", unde are loc summitul climatic, &"Nu am nicio confirmare, dar asta planuim în acest moment&", a spus el, în timp ce Joe Biden este pe drum spre Roma unde va participa, înainte…