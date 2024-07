Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a incurcat joi numele vicepreședintelui sau, Kamala Harris, și al rivalului sau republican Donald Trump, in timp ce mai mulți colegi democrați ai actualului președinte, in varsta de 81 de ani, ii cer acestuia sa puna capat candidaturii sale la prezidențiale, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden, confruntat cu un vartej de intrebari in jurul sanatații sale mintale, a vorbit de „vicepresedintele Trump” in loc de colega sa Kamala Harris, in conferința de presa ținuta la finalul summitul NATO de la Washington. Cu cateva ore mai devreme, Biden l-a prezentat pe presedintele…

- George Clooney ii cere lui Joe Biden sa se retraga din cursa prezidențiala, astfel incat democrații sa aiba șansa de a caștiga in fața lui Donald Trump. Clooney, star de la Hollywood și autointitulat „democrat pe viața”, i-a cerut lui Biden sa renunțe la cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024…

- Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va ramane in cursa prezidentiala, spunand ca este increzator ca alegatorul mediu il doreste in continuare candidat al Partidului Democrat. „Nu plec nicaieri”, a declarat Biden pentru emisiunea Morning Joe de la postul de televiziune MSNBC. El i-a indemnat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului susține ca președintele rus Vladimir Putin nu s-a trezit „inainte de ivirea zorilor” pentru a urmari dezbaterea televizata dintre cei doi candidați la Casa Alba, democratul Joe Biden și republicanul Donald Trump.Dmitri Peskov a ținut sa-l prezinte pe Vladimir Putin…

- Presedintele american Joe Biden, aflat la un eveniment electoral in California, a facut o gluma si a spus ca si-ar fi dorit ca fostul presedinte Donald Trump sa-si fi injectat putin inalbitor, resuscitand una din declaratiile cele mai bulversante ale lui Trump din primele zile ale pandemiei de coronavirus,…

- Președintele american Joe Biden a facut aceasta afirmație ca aluzie la una dintre declarațiile controversate ale lui Donald Trump din timpul pandemiei de COVID-19, cand a pus problema injectarii cu inalbitor ca soluție pentru lupta cu virusul, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Va amintiti…