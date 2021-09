Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca pana in prezent au fost deschise aproximativ 200 de dosare penale legate de adeverinte sau certificate de vaccinare falsificate, in acestea fiind cercetate 400 de persoane, anunța news.ro. Lucian Bode a declarat, joi, in cadrul videoconferintei…

- Premierul Florin Citu a publicat prin functia Facebook Story mai multe fotografii cu el in New York, cu melodii sugestive pe fundal, in contextul scandalului legat de informatia ca acum 20 de ani a fost inchis pentru doua zile pentru ca a fost prins baut la volan in Statele Unite si a atacurilor din…

- Autoritatile americane s-au angajat luni sa revizuiasca documentele din ancheta privind atacurile din 11 septembrie 2001 care ar putea fi declasificate, o cerere recurenta a unor familii, care îi reproseaza presedintelui american Joe Biden ca nu îsi tine promisiunile de transparenta în…

- Organizatorii Salonului auto de la New York au anuntat joi ca evenimentul care urma sa aiba loc in aceasta luna a fost anulat din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 provocate de varianta Delta a coronavirusului, care este mai contagioasa, pe fondul regandirii revenirii angajatilor la…

- Fulgy s-a razgandit si nu a mai depus plangere la Politie pe numele lui Ionita de la Clejani, tatal sau, dupa cearta de vineri noapte, cand l-a acuzat pe parintele sau de sechestrare, potrivit Antena 3. "M-am sucit, ca eu n-am inima sa bag oameni la puscarie", a scris Fulgy pe o retea de socializare,…

- Prin aceasta directiva vor fi alocati 138,7 milioane de dolari pentru interventia in cazul violentei armate si programe de prevenire.In intreaga tara, weekendul trecut au fost raportate aproximativ 200 de decese cauzate de arme de foc.In luna martie, FBI a prezentat statistici preliminare pentru 2020…

- Jr. Luminita Nagy a promovat concursul cu media 9,55. In urma concursului organizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in perioada 16.06.2021 ndash; 23.06.202, postul vacant de director general al Casei de Asigurari de Sanatate a fost ocupat de catre jr. Luminita Nagy. Aceasta a promovat concursul…

- Tabloul pictat de fostul prim-ministru britanic Winston Churchill a fost vindut pentru suma de 1 milion 845 mii de dolari. Licitația a avut loc miercuri, la New York. Pe pagina oficiala a casei de licitații se mentioneaza ca valoarea estimata a lotului a variat intre 1,5 milioane și 2 milioane de dolari.…