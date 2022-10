Stiri pe aceeasi tema

- In intreaga lume, femeile se unesc in semn de protest impotriva guvernului iranian, taindu-și parul, informeaza bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat sambata, la Slatina, dupa vizitarea standurilor cu legume, fructe si preparate traditionale de la Zilele Recoltei, ca preturile reflecta respectul pentru munca, punctand ca produsele sunt de calitate, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii de exonerare a personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWh in luna iulie 2022, valoare de patru ori mai mare fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 462 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat…

- Sute de scriitori se vor aduna la New York saptamana aceasta pentru a citi din opera lui Salman Rushdie, intr-o reluare a unui eveniment desfasurat pentru prima data dupa emiterea unei fatwa asupra autorului in 1989, potrivit The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pilotii companiei aeriene germane Lufthansa au votat duminica, in proportie de 97,6%, in favoarea organizarii unei greve, amenintand cu alte perturbari ale traficului in timpul sezonului aglomerat al calatoriilor de vara, transmite Reuters, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pretul pentru o camera dubla pe noapte pe Litoralul romanesc este, in medie, de 284 de lei, in crestere cu 15% fata de 2020, in timp ce preturile la mancare au crescut cu aproximativ 10%-15%, potrivit unei analize realizate de o platforma de rezervari. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a declarat luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru DPA,…