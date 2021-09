Vaccinarea se anunța obligatorie pentru toți angajații statului federal. De asemenea, vaccinul anti-Covid sau un test saptamanal de depistare a bolii va fi obligatoriu in companiile americane care au mai mult 100 de angajati, a anunțat joi Casa Alba. Joe Biden are un plan de combatere a pandemiei, ceea ce inseamna ca aproximativ 100 de milioane de americani vor trebui sa se conformeze noilor condiții, potrivit CNN . Noile reguli intervin in condițiile in care varianta Delta a provocat noi creșteri ale numarului de spitalizari și decese, in special in zonele in care ratele de vaccinare raman scazute.…