Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe. Vorbind despre sprijinul bugetar al SUA pentru Kiev, Biden nu a putut pronunța expresia popor ucrainean („poporul ucrainean") și […]