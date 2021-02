Noul presedinte american Joe Biden nu vrea sa permita ca predecesorul sau Donald Trump sa aiba acces in continuare la informatii secrete, asa cum se procedeaza in mod traditional in cazul fostilor presedinti, relateaza sambata Reuters si dpa. Trump a dat dovada de un "comportament imprevizibil" si ar putea dezvalui informatii clasificate, a spus Biden intr-un interviu acordat CBS, publicat vineri seara. Biden nu a speculat ce s-ar putea intampla, dar a explicat ca Trump pur si simplu nu mai are nevoie de astfel de informatii. Noul sef de la Casa Alba a tinut sa precizeze ca acest lucru nu are…