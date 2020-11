Stiri pe aceeasi tema

- Ministreul de Externe din Germania Heiko Maas a declarat luni ca este convins de faptul ca dialogul dintre Washington si Berlin in mandatul lui Joe Biden va fi unul mai lejer, dand ca exemplu controversa privind bugetul de 2% pentru NATO, polemica intens promovata in mandatul lui Donald Trump.

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a declarat convins luni ca in mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dand ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmite Reuters, potrivit…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, s-a declarat convins, luni, ca in mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dand ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmite Reuters.

- Ministrul de externe german Heiko Maas a indemnat marti Turcia sa se abtina de la provocari in contextul disputei legate de exploatarea zacamintelor de gaz din estul Mediteranei, relateaza Reuters si AFP. "Ankara trebuie sa puna capat jocului dintre destindere si provocare daca guvernul (turc) este…

- Marea Britanie a spus miercuri ca Rusia trebuie sa raspunda cu privire la otravirea lui Aleksei Navalnîi în timp ce este aproape sigur ca serviciile de informații rusești au condus atacul cu arma chimica dezvoltata în era sovietica Noviciok, relateaza Reuters. Ministrul britanic…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei tentative de otravire, relateaza Agerpres care citeaza dpa.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat astazi ca Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei. Acestea ar putea fi decise la Consiliul European din 24 septembrie, ca raspuns la diferendul intre Atena si Ankara privitor la Mediterana Orientala, relateaza Reuters. Uniunea Europeana…

- Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a criticat miercuri manevrele militare rivale care au loc in estul Mediteranei, apreciind ca acestea ''nu ajuta'' la dezescaladarea tensiunilor dintre Turcia si Grecia, relateaza AFP. "Manevrele care au avut loc…