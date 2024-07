Stiri pe aceeasi tema

- "Nimeni nu este mai calificat decat mine pentru a fi presedinte sau pentru a castiga aceste alegeri", a dat asigurari Joe Biden intr-un interviu foarte asteptat pe canalul american de televiziune ABC. "Daca Domnul Atotputernic ar cobori si ar spune Joe, retrage-te din cursa, m-as retrage din cursa,…

- Președintele american Joe Biden a susținut vineri, 5 iulie, intr-un interviu pentru ABC News, ca in seara dezbaterii cu Donald Trump a fost „epuizat”, dar ca nu crede ca este cineva „mai calificat” decat el pentru a-l invinge pe republican in cursa prezidențiala, relateaza agenția Reuters, citata de…

- „Nimeni nu este mai calificat decat mine pentru a fi presedinte sau pentru a castiga aceste alegeri”, a asigurat Joe Biden intr-un interviu foarte asteptat pe canalul american de televiziune ABC. Presedintele american, atacat in privinta capacitatilor sale mentale dupa o dezbatere ratata in fata lui…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, in timpul discutiilor avute cu personalul de campanie si in intalnirile cu legislatorii si guvernatorii democrati, sa ramana in cursa prezidentiala din 2024. Biden incearca sa dea asigurari ca poate sa se mențina in competitia cu republicanul Donald…

- Fosta Prima Doamna Michelle Obama ar fi singura capabila sa obțina mai multe voturi decat Donald Trump, in cazul in care Joe Biden s-ar retrage din cursa pentru Casa Alba, conform unui sondaj Ipsos.

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, este principala varianta de inlocuire a actualului presedinte Joe Biden daca acesta va decide sa nu continue campania de realegere, au indicat sapte surse din interiorul echipei de campanie a lui Biden, de la Casa Alba si din Comitetul National Democrat…

- Unii au sugerat intervenții și s-au intrebat cum sa ajunga la Jill Biden. Alții au sperat ca președintele se va retrage singur din cursa. Mulți s-au impacat cu șansele reduse ca el sa faca acest lucru. Pana vineri seara, mulți donatori s-au impacat cu improbabilitatea gasirii unei alternative viabile,…