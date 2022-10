Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden ''nu are nicio intentie'' sa-l intalneasca pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman la summitul G20 prevazut sa aiba loc luna viitoare in Indonezia, a afirmat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, citat de AFP si Reuters.…

- Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, a anunțat ca presedintele american Joe Biden „nu are nicio intentie” sa-l intalneasca pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman la summitul G20 prevazut sa aiba loc luna viitoare in Indonezia, informeaza agențiile AFP si Reuters…

- Arabia Saudita a anuntat sambata un ajutor umanitar de 400 milioane de dolari pentru Kiev si printul ei mostenitor Mohammed bin Salman a vorbit la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat agentia oficiala de presa SPA, citata de France Presse. Printul a subliniat „pozitia regatului…

- ”Este necesar sa denunt recenta decizie a Guvernului Arabiei Saudite de a contribui la sustinerea razboiului (presedintelui rus Vladimir) Putin (in Ucraina) prin intermediul cartelului OPEP”, a denuntat luni, intr-un comunicat, senatorul Bob Menendez. Din aceasta alianta fac parte 13 membri ai Organizatiei…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Ca urmare a atacurilor cu drone kamikaze, mai multe instalații de infrastructura și electricitate au luat foc și au fost distruse complet. Conform ministrului de externe ucrainean, serviciile de urgența au intervenit la fața locului iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Salvatorii nu au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat ca va opri exporturile de petrol si gaze catre Europa daca vor fi impuse plafoane de pret, in timp ce o mica reducere a planurilor de productie de petrol ale OPEC+, anuntata saptamana aceasta. Pretul titeiului Brent a crescut cu 3,3 dolari, sau cu 3,7%, la…

- Biden, umil in fata printului saudit. Presedintele american Joe Biden si-a incheiat sambata dupa-amiaza vizita in Arabia Saudita, dupa cea desfasurata in Israel si teritoriile palestiniene, turneu in cursul caruia a incercat sa reafirme influenta SUA in Orientul Mijlociu, promitand totodata o noua „viziune"…