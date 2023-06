Liderul de la Casa Alba a facut cateva declarații cu privire la cele intamplate in Rusia, la finalul saptamanii trecute. Președintele american a negat, luni, orice implicare a Statelor Unite și a aliatilor lor in revolta grupului de mercenari Wagner impotriva puterii din Rusia. Presedintele Joe Biden a declarat luni ca scurta revolta a mercenarilor […] The post Biden neaga orice implicare a SUA și a aliaților in revolta impotriva lui Putin: „Nu am avut nimic de-a face” - VIDEO first appeared on Ziarul National .