- Președintele american, Joe Biden a facut declarații, dupa ce Curtea Penala Internationala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzat ca este responsabil de crime de razboi, comise in țara vecina.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI) de a emite un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru presupuse crime de razboi, relateaza AFP. „O decizie istorica, care marcheaza inceputul unei responsabilitati…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este "justificat", a declarat vineri Joe Biden, potrivit AFP, citat de Agerpres.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este recunoscuta…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a comparat vineri mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva lui Vladimir Putin cu hartia igienica, aceasta fiind prima reactie a unui inalt responsabil din Rusia, relateaza AFP. "Curtea Penala Internationala a emis un mandat de arestare…

- Pe numele liderului rus Vladimir Putin a fost emis un madata de arestare. Curtea Penala Internaționala arata ca in urma invaziei din Ucraina, Putin este responsabil de presupuse crime de razboi.

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP.

- Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare pe numele președintelui rus, Vladimir Putin, acuzandu-l ca este responsabil pentru crime de razboi comise in Ucraina, transmite Reuters.

- Curtea Penala Internaționala (CPI) urmeaza sa emita "in scurt timp" mandate de arestare impotriva unor cetateni ruși in legatura cu conflictul din Ucraina, a declarat luni o sursa familiarizata cu aceasta chestiune, relateaza Reuters, potrivit Rador.Procurorul CPI urmeaza sa ceara unui judecator…