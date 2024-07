Stiri pe aceeasi tema

- Actorul George Clooney, un cunoscut susținator și donator al Partidului Democrat din SUA, a publicat un editorial in New York Times prin care ii cere lui Joe Biden sa se retraga din cursa prezidențiala.

- Recentul sondaj de opinie realizat de New York Times și publicat dupa dezbaterea televizata dintre Donald Trump și Joe Biden indica o schimbare semnificativa in preferințele alegatorilor americani. Fostul președinte republican, Donald Trump, conduce acum cu șase puncte procentuale in fața actualului…

- Comitetele editoriale ale publicațiilor americane New York Times, Wall Street Journal și Washington Post ii cer președintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa prestația sa de la dezbaterea prezidențiala CNN

- Donald Trump a implinit ieri varsta de 78 de ani. Acesta este primul fost președinte american condamnat - in cadrul procesului Stormy Daniels - și spune ca exista un punct in care „vrei doar sa te prefaci ca ziua nu exista”. Varsta sa inaintata este un motiv de indoiala pentru americanii care urmeaza…

- Joe Biden primește o lovitura grea. Fiul sau, Hunter, a fost declarat vinovat de toate cele 3 acuzații pe care le-a primit. Astfel, este pentru prima oara cand fiul unui președinte american este condamnat penal. Ce pedeapsa risca pentru problemele cu drogurile și deținerea ilegala de arme. Fiul lui…

- Presupusul candidat republican la președinția SUA, Donald Trump, are acum cont pe aplicația pe care a incercat, candva, sa o interzica. Contul de TikTok al lui Trump, lansat sambata seara, are doar o postare pana acum. In clip, CEO-ul UFC, Dana White, spune: „Președintele este acum pe TikTok”, pentru…

- Campanie electorala „murdara” in SUA. S-au scos armele „grele”. Donald Trump l-a numit din nou pe Joe Biden drept un „escroc”, sambata, in Texas, in fata unor sustinatori a armelor. Iar Biden l-a catalogat pe rivalul sau republican drept „dezechilibrat”, in Georgia, unde face campanie in randul alegatorilor…

- Israelul a anulat un contraatac impotriva Iranului, pe care il planuise duminica dimineața, dupa ce președintele american Joe Biden l-a convins pe premierul israelian Benjamin Netanyahu sa renunțe, in urma unei convorbiri telefonice, scrie presa israeliana, preluand New York Times.