Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, susține ca in primele 100 de zile ale mandatului sau le va cere cetațenilor americanilor sa poarte masti de protecție, pentru a reduce raspandirea coronavirusului.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune ''carantina nationala'' in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP. ''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina…

- Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a luat decizia joi de a le interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca sustin activitatile militare ale Beijingului, relateaza AFP preluat de agerpres. Intr-un decret, Donald Trump precizeaza faptul ca aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Noi cazuri de coronavirus au fost depistate la Casa Alba, printre apropiații președintelui american Donald Trump, recent externat. Un consilier de la Casa Alba pe nume Stephen Miller si un inalt oficial militar sunt infectati cu coronavirus, relateaza BBC . Stephen Miller a stat izolat timp de cinci…

- Președintele american Donald Trump a fost externat, dupa doar trei zile petrecute in spital, și s-a intors la Casa Alba. In balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii sa aiba imagini bune cu el. A pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire, deși, oficial,…