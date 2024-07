Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden le-a spus celor peste 20 de guvernatori democrati cu care s-a intalnit in privat miercuri seara – unii dintre ei in forma virtuala – ca a fost supus unui control medical dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump si ca este bine, a relatat presa locala, potrivit…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat intr-o intilnire cu ușile inchise cu peste 20 de guvernatori democrați ca a fost supus unui examen medical dupa dezbaterea de saptamina trecuta cu Donald Trump, pe care mulți au considerat-o un dezastru pentru el, și ca se simte bine, relateaza Politico, citind…

- Rezultatele slabe ale președintelui Joe Biden la dezbaterea cu Donald Trump i-au determinat pe unii membri ai partidului sau sa inceapa sa se intrebe daca ar trebui sa fie inlocuit in cursa pentru Casa AlbaC. Surse din cadrul Partidului Democrat au declarat pentru BBC ca exista panica și confuzie in…

- Președintele SUA Joe Biden a avut momente de incoerența și a aratat slabiciune fizica in timpul primei dezbateri televizate de joi seara, care l-a pus fața in fața cu fostul președinte Donald Trump. Acest aspect a fost remarcat și de observatorii independenți, reprezentand un element de atac pentru…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat joi pe rivalul sau republican Donald Trump ca nu are nicio morala, in cursul unei dezbateri televizate in care cei doi au continuat sa se insulte reciproc, informeaza AGERPRES.

- Președintele american Joe Biden se situeaza „la mica distanța” in fața lui Donald Trump in topul preferințelor electorale ale americanilor, conform datelor celui mai recent sondaj de opinie sondaj de opinie publicat luni de Newsweek. Conform cercetarii sociologice, Joe Biden este in acest moment favoritul…

- Presedintele american Joe Biden va semna marti un decret care va permite inchiderea temporara a frontierei SUA cu Mexicul pentru migrantii clandestini odata ce numarul acestora depaseste pragul de 2.500 pe zi, un subiect exploziv in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie la care presedintele…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP, preluat de agerpres.ro. Intrebat de jurnalistul…