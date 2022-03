Biden, la Bruxelles: Azi am hotărât un plan în lucru pentru…

Presedintele american Joe Biden a anunțat, vineri, la Bruxelles a hotarat impreuna cu Uniunea Europeana un plan in lucru pentru un viitor sigur și verde, prin care au in vedere doua elemente: reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și reducerea cererii de gaz per total.