Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a promis un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) Republicii Moldova din partea Berlinului pentru a ajuta la consolidarea acestei tari impotriva numeroaselor efecte ale razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA și Agerpres…

- Intr-un moment in care Rusia avertizeaza privind escaladarea razboiului din Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron subliniaza luni ca exista in continuare perspectiva pacii in regiunea, dar decizia va aparține poporului și liderilor ucraineni, relateaza Reuters . „Exista perspectiva pacii, aceasta…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promis ca va livra Ucrainei sisteme de aparare aeriana, intr-un interviu acordat pentru France2 in care l-a criticat pe Vladimir Putin pentru ca a facut „alegerea” de a implica mai mult Europa in razboi prin intensificarea atacurilor și ordinul parțial de mobilizare…

- Franța nu va folosi arme nucleare impotriva Rusiei daca Putin decide sa lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu la televiziunea franceza, potrivit Bloomberg . „Doctrina noastra se bazeaza pe interesele fundamentale ale națiunii. Ele sunt definite clar și…

- Evoluția razboiului pe teren devine tot mai incerta, iar statele occidentale susțin in continuare pedepsirea Rusiei și susținerea Ucrainei. Dupa cucerirea orașului strategic Lyman, Ucraina a obainut o mare victorie, fapt ce a intrigat extrem de tare conducerea Rusiei, oferind o perspectiva imprevizibila…

- Venezuela, care este una dintre cele mai sarace țari din lume, "este pregatita" sa "aprovizioneze piata" mondiala de petrol si gaze, a afirmat miercuri presedintele Nicolas Maduro care a denuntat criza energetica cauzata de sanctiunile "irationale" impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei, noteaza AFP."Venezuela…