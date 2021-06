Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat pe democratul Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, ambasador in Israel la doua zile dupa ce un nou guvern a intrat in functie in tara, noteaza AFP. Thomas Nides, care in calitate de inalt responsabil al Departamentului…

- Presedintele american Joe Biden ar urma sa-l nominalizeze pe Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, pentru functia de ambasador al SUA in Israel, potrivit unei surse familiarizate cu acest subiect, relateaza miercuri Reuters. Administratia Biden, instalata…

- Presedintele american Joe Biden a optat pentru Rahm Emanuel pentru functia de ambasador al SUA la Tokyo, a anuntat marti Financial Times, care citeaza opt persoane apropiate discutiilor de la Casa Alba privind numirile in diferite posturi diplomatice.

- Președintele american Joe Biden examineaza posibilitatea inaintarii primarului din Los Angeles (California), Eric Garcetti, pentru funcția de ambasador al SUA in India. Despre acest lucru a anunțat marți, citind mai multe surse, portalul Axios. Potrivit acestuia, pe linga Garcetti, sunt examinate și…

- Presedintele american, Joe Biden, a vorbit duminica despre uciderea liderului retelei teroriste Al Qaida, Osama bin Laden, in urma cu 10 ani intr-un raid al fortelor speciale americane, si a apreciat ca "este un moment pe care nu-l voi uita vreodata", informeaza AFP. Joe Biden, care la acea…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti primele sale numiri in posturi de judecatori federali, punand accentul pe diversitate, in contrast cu predecesorul sau republican, Donald Trump, potrivit AFP. Judecatoarea afroamericana Ketanji Brown Jackson, in varsta de 50 de ani, este numita la Curtea…

- Anuntul, care coincide cu primele declaratii publice ale noului CEO Pat Gelsinger de la preluarea postului, semnaleaza ca Intel va continua sa se concentreze asupra productiei, pe fondul schimbarilor din industrie care i-au determinat pe concurenti sa separe activitatile de proiectare a cipurilor de…

- ​Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta împotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte îngrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat înarmat a ucis opt persoane, între care femei de origine asiatica, la Atlanta, în…