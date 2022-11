Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a votat anticipat in alegerile de la jumatate de mandat, prevazute la 8 noiembrie, in care ar putea pierde majoritatea in Congres, si a denuntat violenta politica in Statele Unite, relateaza AFP. Insotit de nepoata sa Natalie - care a votat pentru prima oara -, Joe…

"Presedintele a spus efectiv ca va reevalua relatiile pe care le avem cu Arabia Saudita, pentru ca aceasta a luat partea Rusiei impotriva intereselor poporului american", a declarat Sullivan la CNN, intrebat despre degradarea relatiilor dintre Washington si Riad, dupa scaderea cotelor de productie ale…

Presedintele american, Joseph Biden, se deplaseaza luni dupa-amiaza in Puerto Rico, un teritoriu asociat Statelor Unite, si va anunta alocarea de fonduri federale in valoare de 60 de milioane de dolari pentru reconstructia zonelor calamitate.

Un videoclip ceva mai vechi face furori pe rețelele de socializare. Președintele SUA, Joe Biden, declara pentru presa ca SUA va sabota proiectul Nord Stream 2, chiar daca acesta e administrat de Germania. Va asigur ca vom putea face asta, a dat asigurari Joe Biden. Videoclipul a devenit popular dupa…

Presedintele american Joe Biden, care s-a angajat cu hotarare in campania pentru alegerile legislative de la jumatatea mandatului din noiembrie, i-a atacat marti pe republicanii fideli liderului Donald Trump intr-o deplasare in Pennsylvania dedicata problemelor de securitate, informeaza miercuri…

Presedintele SUA Joe Biden, aflat in campanie pentru Partidul Democrat inainte de alegerile legislative din noiembrie, a declarat joi ca cei mai virulenti republicani au o ideologie asemanatoare "semifascismului", relateaza AFP.

Presedintele american Joe Biden a fost joi testat din nou pozitiv la COVID-19, dar se simte ''foarte bine'', a transmis medicul sau personal Kevin O'Connor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Președintele american Joe Biden a declarat joi ca condamnarea vedetei de baschet Brittney Griner la noua ani de inchisoare pentru acuzații de trafic de droguri in Rusia este "inacceptabila" și a cerut Moscovei sa o elibereze imediat, scrie Reuters, potrivit mediafax.